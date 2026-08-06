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Politico: США восстановили темп обмена разведданными с Киевом

В вашингтонской администрации не стали комментировать эту информацию, подчеркнув, что стремятся к урегулированию.
Сергей Дьячкин 06-08-2026 11:34
© Фото: Boris Roessler, dpa, Global Look Press

Темпы обмена разведданными между США и Украиной вернулись к максимальному уровню. Об этом пишет газета Politico.

Американский сенатор от штата Вирджиния Марк Уорнер рассказал изданию, что «видит доказательства улучшения» обмена данными разведки между Вашингтоном и киевским режимом. При этом он не стал вдаваться в подробности. Во мнении с ним сошлись сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин, республиканец от Миссисипи Роджер Уикер и демократ от Вирджинии Тим Кейн.

Представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным, не стал комментировать эти заявления, но отметил, что Вашингтон стремится к урегулированию. По словам источника, президент США Дональд Трамп и его команда привержены продолжению конструктивной роли в прекращении конфликта.

«Президент <...> оптимистично настроен, что в конечном итоге мы добьемся мирного соглашения», - отметили в американской администрации.

До этого Politico писала, что Пентагон откажется от лидирующей роли в возглавляемом США командовании, расквартированном в Германии, которое координирует военную помощь Украине. Руководство объединением будет осуществлять другая страна. При этом Вашингтон продолжит поддерживать Киев. В материале отмечались опасения Киева, что перестановки могут вызвать сбой в поставках оружия. Кроме того, ни один союзник не сможет предоставлять разведданные, которыми Пентагон обеспечивает ВСУ.

В российском МИД ранее заявили, что американским властям пора приструнить Владимира Зеленского. Действия Киева наносят ущерб не только России, но и экономическим интересам других государств, в том числе и Соединенным Штатам, хотя украинские власти называют их своими партнерами. Кроме того, в министерстве заявили, что Зеленский «потерял правосубъектность» и является «абсолютно недоговороспособным». Ведомство также отметило, что глава МИД Сергей Лавров во время переговоров с зарубежными коллегами регулярно обращает внимание на угрозы, которые, по оценке Москвы, создают действия Киева для международной энергетической инфраструктуры.

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