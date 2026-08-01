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Politico: США откажутся от ведущей роли в группе содействия Украине

При этом Вашингтон не прекратит поддержку Киева.
Константин Денисов 01-08-2026 09:24
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

США откажутся о ведущей роли в группе содействия Украине. Об этом сообщает Politico.

«Пентагон откажется от лидирующей роли в возглавляемом США командовании, расквартированном в Германии, которое координирует военную помощь Украине», - говорится в публикации.

Руководство объединением будет осуществлять другая страна. При этом Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

Сам процесс может занять до года. На Украине опасаются, что перестановки могут вызвать сбой в поставках оружия. Кроме того, ни один союзник не сможет предоставлять разведданные, которыми Пентагон обеспечивает ВСУ.

Ранее киевские власти обращались к Вашингтону за содействием в поставках комплексов Patriot, однако получили отказ. В Белом доме сообщили о дефиците систем ПВО.

#оружие #Украина #сша #Киев #ВСУ #Пентагон #Белый дом #дефицит #ПВО Patriot
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