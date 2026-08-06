Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в годовщину атомной бомбардировки города снова озвучил ложные утверждения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что чиновник вводит японцев в заблуждение русофобскими заявлениями.

Захарова отметила, что японский политик вновь проигнорировал вопрос о виновниках трагедии своего города, не упомянув США как страну, ответственную за сброс атомной бомбы на мирных жителей. При этом мэр позволил себе критику в адрес России и ее действий на Украине.

В своем Telegram-канале Захарова назвала западные нарративы «кривым зеркалом», которое не только искажает реальность, но и меняет сознание тех, кто в него смотрит. Она отметила, что мэр Хиросимы каждый год повторяет свою ложную мантру, распространяя русофобию среди японцев.

При этом российский народ, натерпевшийся от японской агрессии на Дальнем Востоке, всегда помнил о жертвах в Хиросиме и Нагасаки и приводил эти трагедии как пример недопустимой жестокости, добавила представитель МИД.

Обычно японские официальные лица в своих публичных выступлениях не акцентируют внимание на том, что именно США осуществили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В предыдущие годы премьер-министры и мэры этих городов на церемониях, посвященных трагедии, также не называли Соединенные Штаты в качестве виновников. Однако в Мемориальном музее мира в Хиросиме подробно описаны все детали атомных бомбардировок 1945 года. В учебных пособиях для школ и вузов Японии также всесторонне освещается эта тема.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были проведены США в конце Второй мировой войны для ускорения капитуляции Японии. Это единственные случаи боевого применения ядерного оружия в истории. В результате взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 до 100 тысяч человек. К концу 1945 года число жертв увеличилось до 140 тысяч за счет тех, кто умер в больницах от ран и облучения. Общее количество жертв бомбардировки превышает 350 тысяч человек.

США до сих пор не признали своей моральной ответственности за атомные бомбардировки. Они оправдывают свои действия «военной необходимостью». Экс-президент Джо Байден, участвовавший в саммите Группы семи в Хиросиме в 2023 году, и Барак Обама, посетивший мемориал в 2016 году, не принесли извинений за атомные атаки.

Президент Дональд Трамп не посещал мемориалы в Хиросиме и Нагасаки, хотя власти японских городов неоднократно приглашали его как во время первого президентского срока, так и после его возвращения в Белый дом. Он называл атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом».