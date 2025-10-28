МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»

По словам Трампа, сейчас Япония и США - близкие друзья.
Екатерина Пономарева 2025-10-28 18:06:29
© Фото: POOL, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал атомную бомбардировку японских городов Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом». Так высказался Трамп на приеме с представителями японского и американского бизнеса в посольстве США после встречи с новоизбранным премьером Японии Санаэ Такаити.

«Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом», - сказал американский лидер.

Дональд Трамп прилетел в Японию в понедельник. Он провел переговоры с императором Нарухито. По мнению хозяина Белого дома, сейчас США и Япония являются близкими друзьями. Он добавил, что долгое время отношения между двумя странами остаются крепкими.

С момента окончания Второй Мировой войны уже прошло 80 лет. Тогда, в 1945 году, США с помощью атомной бомбардировки стерли с лица земли два японских города. От взрыва погибли около 220 тысяч человек, еще более 200 тысяч умерли позднее от получения больших доз радиации.

#в стране и мире #Япония #Трамп #хиросима #Нагасаки #бомбардировка
