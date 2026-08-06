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ВС РФ ударили по железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области

Станция использовалась как ключевой транзитный пункт для переброски резервов ВСУ из центральных и западных регионов Украины.
Тимур Шерзад 06-08-2026 11:27
© Фото: Telegram/Днепровский меридиан

Российские военнослужащие нанесли удар по железнодорожной станции Лозовая на территории Харьковской области. Об этом сообщил источник Zvezdanews.

Отмечено, что противник использовал станцию как ключевой транзитный пункт. Благодаря ей он мог оперативно перебрасывать резервы из центральных и западных регионов Украины. 

Об успешном поражении намеченной цели свидетельствуют материалы, опубликованные украинскими новостными ресурсами. Уточняется, что в ходе нанесения удара российские войска применяли беспилотные летательные аппараты. Источник поделился координатами цели - 48.892370, 36.318315. 

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры поражения трех сухогрузов в Черном море. В МО РФ подчеркнули, что они были задействованы в доставке военных грузов в интересах ВСУ. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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