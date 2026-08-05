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Опубликованы кадры поражения трех сухогрузов в Черном море

Удары беспилотниками по морским судам нанесли в районе Одессы.
05-08-2026 11:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения трем сухогрузам в Черном море. Также МО РФ опубликовало соответствующие кадры.

Уточняется, что суда поражались вечером 4 августа, а также утром 5 августа. Это сделали расчеты реактивных дронов «Герань-4 сикер». Сухогрузы использовались для перевозки военного имущества для ВСУ. 

Отмечено, что суда поразили южнее и юго-восточнее Одессы сериями ударов. Российское обронное ведомство отметило, что результатом стало существенное снижение возможностей неприятеля по транспортировки военной техники, вооружения и иных грузов военного назначения.

Ранее сообщалось, что российские «Герани» ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ в Черном море. Отмечено, что вражеские морские беспилотники были оснащены средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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