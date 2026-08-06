В школьном меню появятся рыбные закуски и морепродукты

В меню российских школьников войдут морепродукты и рыбные закуски. Об этом пишет RT, ссылаясь на агентство РИА Новости.

Уточняется, что новые методические рекомендации по питанию школьников вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Морепродукты будут добавлять не только в первые и вторые блюда, но и в салаты и гарниры.

Помимо этого, в школьном меню появятся холодные рыбные закуски, запеченные и тушеные блюда с овощами. Также туда войдут запеканки с морепродуктами.

Ранее сообщалось, что Росстандарт утвердил ряд новых ГОСТов, направленных на улучшение качества и безопасности молочной продукции, развитие отечественного производства и совершенствование методов контроля. Впервые были приняты ГОСТы на йогурты для детей раннего возраста и напитки на молочной сыворотке для детей. Новые требования касаются продукции для малышей от восьми месяцев до трех лет, а также специализированных напитков для детей от одного года, дошкольников и школьников. Стандарты устанавливают единые критерии качества, безопасности, используемого сырья, упаковки, маркировки, транспортировки и хранения продукции.

В прошлом году в Госдуме предложили сделать горячие обеды в школах бесплатными для всех категорий учащихся. На сегодняшний день бесплатное горячее питание доступно школьникам из многодетных или малообеспеченных семей. Обеды оплачиваются из федерального, регионального и муниципального бюджетов.