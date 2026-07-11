Росстандарт обновил ГОСТы для детского молочного питания

Росстандарт утвердил ряд новых ГОСТов, направленных на улучшение качества и безопасности молочной продукции, развитие отечественного производства и совершенствование методов контроля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Впервые приняты ГОСТы на йогурты для детей раннего возраста и напитки на молочной сыворотке для детей. Новые требования касаются продукции для детей от восьми месяцев до трех лет, а также специализированных напитков для детей от одного года, дошкольников и школьников. Стандарты устанавливают единые критерии качества, безопасности, используемого сырья, упаковки, маркировки, транспортировки и хранения продукции. ГОСТы вступают в силу с 1 января 2027 года с возможностью досрочного применения.

Также обновлен ГОСТ на сливочное масло. В него включены современные методы анализа сырья и готовой продукции, алгоритмы выявления фальсификации, методика определения термоустойчивости масла, а также уточнены требования к упаковке и фасовке. Новый стандарт начнет действовать с 1 января 2028 года.

Изменения внесены и в ГОСТ на питьевое молоко. Ведомство актуализировало показатели качества и методы лабораторного контроля. При этом сохранено основное требование: питьевое молоко должно производиться только из коровьего молока без добавления сухого молока или немолочных компонентов. Обновленный стандарт начнет действовать с 1 января 2027 года.

Кроме того, Росстандарт утвердил новый ГОСТ на мягкие сыры. Он обновляет требования к качеству и безопасности продукции, расширяет перечень допустимого молочного сырья и совершенствует методы контроля, включая выявление фальсификации немолочными жирами. Документ вступит в силу с 1 января 2028 года.

С декабря в России начнет действовать новый ГОСТ для салонов красоты. Согласно новым требованиям, при оказании услуг детям до 10 лет необходимо присутствие родителей. Кроме того, детям до 14 лет запрещено делать маникюр и педикюр.