Экс-послу Украины в США Стефанишиной назначили залог 6 млн гривен

Бывшему вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной избрали меру пресечения в виде залога в размере 134 тысяч долларов (6 млн гривен). Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Стефанишину подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. По данным следствия, она не задекларировала две квартиры в Киеве, расходы на их ремонт, аренду жилья, использование Mercedes-Benz, а также оплату авиабилетов и лечение матери.

Сама бывшая чиновница заявила, что у нее нет необходимой суммы для внесения залога. Но она собирается искать деньги и планирует обсудить с адвокатами возможность обжалования судебного решения.

Ранее прокурор ходатайствовал о назначении Стефанишиной залога в 13 миллионов гривен. Адвокат просил суд уменьшить его до 10 миллионов.