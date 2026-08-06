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ФСБ задержала подростков, готовивших теракт в Приморье

В ходе обысков по местам жительства задержанных, были изъяты компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных устройств.
Сергей Дьячкин 06-08-2026 10:38
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Приморье задержали подростков, которые планировали теракт. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Уточняется, что задержанные жители Находки и Владивостока действовали по заданию представителя террористической организации, запрещенной на территории России. Они собирали сведения об участниках спецоперации, их местах жительства и службы.

Злоумышленники записывали на видео и фотографировали автомобили военнослужащих и места их парковки. Собирали информацию о видеокамерах на их домах и близлежащих зданиях для дальнейшего скрытного размещения взрывчатки. Окончательной целью террористов была диверсия на одном из объектов Росгвардии.

В ходе обысков по местам жительства задержанных, были изъяты компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных устройств. Также были обнаружены предметы и документы, имеющие значение для расследования. В ЦОС сообщили, что подростки признали вину и активно сотрудничают со следствием.

Накануне в Калужской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина, которого подозревают в подготовке теракта на объекте Министерства обороны РФ. По данным спецслужбы, молодой человек самостоятельно вышел на связь с представителем СБУ и начал выполнять его задания. Сначала, как утверждает следствие, он наносил на стены жилых домов оскорбительные надписи в адрес представителей российских органов власти. Позже куратор, по версии ФСБ, поручил подозреваемому поджечь военный комиссариат. Подозреваемого задержали при попытке реализовать свой план.

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