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В Калужской области задержали россиянина, готовившего теракт

Сотрудники ФСБ изъяли у подозреваемого канистры с горючей смесью и средства связи.
Гоар Хачатурян 05-08-2026 10:14
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Калужской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина, которого подозревают в подготовке террористического акта на объекте Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, молодой человек самостоятельно вышел на связь с представителем Службы безопасности Украины и начал выполнять его задания. Сначала, как утверждает следствие, он наносил на стены жилых домов оскорбительные надписи в адрес представителей российских органов власти.

Позже куратор, по версии ФСБ, поручил подозреваемому поджечь военный комиссариат. Для подготовки к преступлению мужчина изучил территорию возле объекта, а также приобрел необходимые компоненты и изготовил несколько бутылок с зажигательной смесью.

Подозреваемого задержали при попытке реализовать свой план. Во время обыска сотрудники ФСБ изъяли канистры с горючей смесью и средства связи, в которых, как утверждается, сохранилась переписка с предполагаемым куратором.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению террористического акта. В ФСБ также напомнили, что российское законодательство предусматривает освобождение от уголовной ответственности для лиц, добровольно отказавшихся от совершения теракта или своевременно способствовавших его предотвращению.

Ранее в Крыму задержали гражданина России, который печатал детали для беспилотников на 3D-принтере по заданию украинских спецслужб. По указанию куратора крымчанин собирал сведения передвижении военной техники, местах дислокации подразделений ВС РФ и расположении объектов инфраструктуры.

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