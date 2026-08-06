Хуснуллин призвал проработать ж/д выход России к Индийскому океану

России нужно проработать железнодорожный выход к Индийскому океану. Об этом заявил ТАСС вице-премьер Хуснуллин.

По его словам, железная дорога могла бы стать альтернативой морским путям через Босфор и Ормузский пролив. Хуснуллин отметил, что при возникновении рисков для этих ключевых транспортных коридоров нужно рассмотреть возможность использования путей, проходящих через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан.

Военный конфликт между США и Ираном привел к проблемам с мировым судоходством. Тегеран закрыл Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против Исламской Республики. Через этот пролив проходит около 25% мировой торговли нефтью и примерно 20% сжиженного природного газа.

В настоящее время существует Международный транспортный коридор «Север - Юг», связывающий Санкт-Петербург с портами Ирана (в частности, Бендер-Аббас) и Индии (Мумбаи). Это комбинированный маршрут для транспортировки грузов протяженностью 7200 км. Проект был инициирован для увеличения грузооборота России с государствами Персидского залива, Южной и Юго-Восточной Азии, а также привлечения транзитных грузов на территорию России.

Проект МТК «Север - Юг» реализуется на основе межправительственного соглашения, подписанного Россией, Индией и Ираном 12 сентября 2000 года. Позднее к соглашению присоединились Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Оман, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Турция и Украина.