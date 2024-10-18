МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Левитин сообщил о доставке грузов по транспортному коридору «Север-Юг»

Путь от Персидского залива до центра России занял 12 суток, рассказал советник президента.
Константин Коковешников 2024-10-18 13:54:59
© Фото: Jens Büttner dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Несколько дней назад в Центральную Россию пришли грузы с Ближнего Востока по новому коридору «Север-Юг». Об этом «Звезде» сообщил советник президента, специальный представитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.

«Результат очевиден - 12 суток от Персидского залива сюда, в центр Российской Федерации. Такие маршруты сейчас проходят апробацию, и я думаю, что это будут самые эффективные маршруты», - сказал Левитин.

Транспортный коридор «Север-Юг» и Северный морской путь - это два взаимосвязанных проекта, которые объединяют территорию России с востока на запад, а также Глобальный Юг, подчеркнул советник президента.

По его словам, объединение этих двух коридоров дает преимущество странам БРИКС в доставке грузов.

«Эти маршруты не зависят от тех стран, которые чинят препятствия нашим логистическим маршрутам», - объяснил Левитин.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что Россия и Центральная Азия увязывают свои автомобильные и железные дороги в рамках транспортного коридора «Север-Юг».

#транспорт #Северный морской путь #наш эксклюзив #логистика #Игорь Левитин #Транспортный коридор «Север - Юг»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 