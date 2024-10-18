Левитин сообщил о доставке грузов по транспортному коридору «Север-Юг»

Несколько дней назад в Центральную Россию пришли грузы с Ближнего Востока по новому коридору «Север-Юг». Об этом «Звезде» сообщил советник президента, специальный представитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.

«Результат очевиден - 12 суток от Персидского залива сюда, в центр Российской Федерации. Такие маршруты сейчас проходят апробацию, и я думаю, что это будут самые эффективные маршруты», - сказал Левитин.

Транспортный коридор «Север-Юг» и Северный морской путь - это два взаимосвязанных проекта, которые объединяют территорию России с востока на запад, а также Глобальный Юг, подчеркнул советник президента.

По его словам, объединение этих двух коридоров дает преимущество странам БРИКС в доставке грузов.

«Эти маршруты не зависят от тех стран, которые чинят препятствия нашим логистическим маршрутам», - объяснил Левитин.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что Россия и Центральная Азия увязывают свои автомобильные и железные дороги в рамках транспортного коридора «Север-Юг».