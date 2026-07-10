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Расчет «Стрелы-10» сбил два Hornet и несколько FPV-дронов за день

Расчет выдвигается на позицию еще до рассвета, маскирует технику и находится в готовности весь день, поскольку атака может произойти в любое время.
Артём Желтиков 10-07-2026 11:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» за один из наиболее напряженных дней боевой работы уничтожил два ударных беспилотника Hornet и несколько FPV-дронов ВСУ. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказал оператор комплекса Сергей Бережной.

«Регулярно работаем по Hornet, работы сейчас очень много. Бывают особо продуктивные дни - вот недавно сбили два Hornet за день и несколько FPV», - рассказал военнослужащий.

Как сообщил командир боевой машины Владислав Шульгин, одной из самых сложных целей для расчета остается беспилотник «Мара». Несмотря на небольшие размеры аппарата, зенитчики продолжают успешно поражать и такие цели.

От момента обнаружения цели до ее поражения проходит менее 20 секунд. За это время экипаж занимает позиции, выполняет наведение и производит пуск ракеты.

Особенностью комплекса «Стрела-10» является использование оптико-электронной системы наведения вместо радиолокационной станции. Это снижает вероятность обнаружения комплекса средствами разведки противника.

«Выгоняем рано-рано утром, поставили, замаскировали и целый день ждем в работе.  Потому что не знаешь, когда что прилетит. Они могут либо рано утром прилететь, либо в течение дня, либо вечером. По-разному», - пояснил механик-водитель ЗРК Данил Бабков.

Во время дежурства комплекс постоянно прикрывает группа безопасности. По словам оператора Сергея Бережного, экипаж полностью взаимозаменяем, а часть военнослужащих при необходимости переходит в состав группы прикрытия, поскольку зенитные комплексы остаются одной из приоритетных целей для ударных FPV-дронов противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ЗРК #стрела-10 #наш эксклюзив #hornet
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