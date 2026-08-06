Актрису Валентину Рубцову признали угрозой нацбезопасности Украины

Российскую актрису Валентину Рубцову внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Это следует из документа Министерства культуры страны.
«Дополнить список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, включив в него: Рубцова Валентина Павловна», - приводят РИА Новости текст приказа ведомства.
Отмечается, что в этот список также попал российский певец и блогер Аким Апачев. Ранее его и Рубцову внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.
До этого основательницу маркеплейса Wildberries Татьяну Ким внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Ее обвиняют в публичной поддержке России.
* «Миротворец» - ресурс, признанный экстремистским на территории Российской Федерации.
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