Владелицу Wildberries Ким внесли в базу «Миротворца»

Основательницу маркеплейса Wildberries Татьяну Ким внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на портале.

Ким обвиняют в публичной поддержке России. На портале указано, что на сайте Wildberries якобы можно найти и приобрести товары военного назначения в разделе «спорт».

«Миротворец» указал ее происхождение как «кореянка чеченского происхождения».

Напомним, что боевики ВСУ начали предпринимать атаки на крупные склады Wildberries в российских регионах. За последние несколько дней возгорания после ударов украинских беспилотников произошли на складах маркетплейса в Волгограде и Самарской области.