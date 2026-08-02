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Владелицу Wildberries Ким внесли в базу «Миротворца»

Основательницу компании обвиняют в публичной поддержке России.
Константин Денисов 02-08-2026 10:20
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press

Основательницу маркеплейса Wildberries Татьяну Ким внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на портале.

Ким обвиняют в публичной поддержке России. На портале указано, что на сайте Wildberries якобы можно найти и приобрести товары военного назначения в разделе «спорт».

 

«Миротворец» указал ее происхождение как «кореянка чеченского происхождения».

Напомним, что боевики ВСУ начали предпринимать атаки на крупные склады Wildberries в российских регионах. За последние несколько дней возгорания после ударов украинских беспилотников произошли на складах маркетплейса в Волгограде и Самарской области.

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