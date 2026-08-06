Спустя два года после вторжения ВСУ в Курскую область остается неизвестной судьба порядка 300 мирных жителей. Об этом сообщила Zvezdanews уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Всего пропали 2 176 жителей. Большинство из них были найдены и вернулись домой. Неизвестной остается судьба порядка трехсот человек. Поиск, конечно, дает результаты и надежда на их возвращение есть», - сказала она.

По словам Лантратовой, работа в этом направлении ведется совместно с губернатором Курской области Александром Хинштейном, компетентными органами, спецслужбами, украинским омбудсменом. А также работа ведется с Международным комитетом Красного Креста.

«По линии взаимодействия с Международным комитетом Красного Креста удалось установить местонахождение порядка 1 700 человек и более тысячи вернулись домой. Даже спустя длительное время людей удавалось находить. По каждому человек будем работать до тех пор, пока его судьба не будет установлена», - подытожила она.

Напомним, что украинские боевики вторглись в российский регион 6 августа 2024 года. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал, что Киев заплатит за свои преступления в Курской области утратой территорий.