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Лантратова: судьба 300 мирных жителей Курской области неизвестна

Всего пропали 2 176 жителей, большинство из которых были найдены и уже вернулись домой.
Анна Касаткина 06-08-2026 00:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Спустя два года после вторжения ВСУ в Курскую область остается неизвестной судьба порядка 300 мирных жителей. Об этом сообщила Zvezdanews уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Всего пропали 2 176 жителей. Большинство из них были найдены и вернулись домой. Неизвестной остается судьба порядка трехсот человек. Поиск, конечно, дает результаты и надежда на их возвращение есть», - сказала она.

По словам Лантратовой, работа в этом направлении ведется совместно с губернатором Курской области Александром Хинштейном, компетентными органами, спецслужбами, украинским омбудсменом. А также работа ведется с Международным комитетом Красного Креста.

«По линии взаимодействия с Международным комитетом Красного Креста удалось установить местонахождение порядка 1 700 человек и более тысячи вернулись домой. Даже спустя длительное время людей удавалось находить. По каждому человек будем работать до тех пор, пока его судьба не будет установлена», - подытожила она.

Напомним, что украинские боевики вторглись в российский регион 6 августа 2024 года.  Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал, что Киев заплатит за свои преступления в Курской области утратой территорий.

#Курская область #ВСУ #мирные жители #Красный крест #наш эксклюзив #омбудсмен #губернатор #жители #Александр Хинштейн #Яна Лантратова
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