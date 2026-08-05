В России выросло число мошеннических операций через банкоматы

В России во втором квартале 2026 года было зафиксировано 1,7 тысячи случаев мошенничества с использованием банкоматов, пишет РБК со ссылкой на данные Банка России. Это превышает общее число таких инцидентов за весь предыдущий год.

По данным Центрального банка, речь идет о хищениях без открытия счетов, когда люди под воздействием злоумышленников вносят наличные через банкоматы на счета преступников. По сравнению с первым кварталом 2026 года количество таких случаев увеличилось в 2,2 раза, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - более чем в 76 раз.

Объем похищенных средств тоже вырос: за второй квартал 2026 года было украдено 252,3 миллиона рублей, а за первый квартал - 214,4 миллиона. Для сравнения, в 2025 году средняя сумма хищений через банкоматы за квартал составляла около 99 миллионов рублей, хотя во втором полугодии этого года показатели резко возросли.

Банк России рассматривает как операции без добровольного согласия именно внесение средств через банкоматы, а не их снятие. В последнем случае клиент фактически совершает авторизованную операцию, вводя пин-код карты. Хищение происходит, когда он вносит средства через устройство на счета мошенников.

Ранее МВД России предупредило о рисках использования банкоматов в общественных местах. Безопаснее пользоваться аппаратами в банковских отделениях, потому что они находятся под видеонаблюдением и охраной. Перед операцией нужно проверять картоприемник и клавиатуру на повреждения.