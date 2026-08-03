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В МВД перечислили главные признаки опасных банкоматов

В устройстве не должно быть никаких посторонних элементов.
Владимир Рубанов 03-08-2026 09:16
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru, Global Look Press

В МВД России предупредили о рисках использования банкоматов в общественных местах. Безопаснее пользоваться аппаратами, которые установлены в банковских отделениях, пишет ТАСС. Они находятся под видеонаблюдением и охраной, и это снижает вероятность мошенничества.

Перед проведением операции важно проверить картоприемник и клавиатуру на наличие признаков вмешательства или повреждений. Если обнаружены подозрительные элементы, лучше отказаться от использования устройства.

При вводе PIN-кода рекомендуется прикрывать клавиатуру рукой и следить за окружающей обстановкой. Если рядом находятся подозрительные личности, операцию следует перенести или воспользоваться другим банкоматом.

Если устройство содержит какие-то подозрительные детали, нельзя пытаться устранять их самостоятельно. Лучше немедленно сообщить об этом в банк по горячей линии.

Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества, связанной с картами, оставленными в банкоматах. Преступники намеренно кладут карту в аппарат, а потом обвиняют нашедшего в краже и предлагают ему «урегулировать ситуацию на месте».

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