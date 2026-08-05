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Средняя пенсия в России превысила 27,2 тысячи рублей

За год размер выплаты увеличился примерно на 2 тысячи рублей.
Владимир Рубанов 05-08-2026 07:45
© Фото: Demian Stringer ZUMAPRESS.com, Global Look Press

К 1 июля средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда. За год эта сумма увеличилась примерно на 2 тысячи рублей.

Размер пенсии по старости как для работающих, так и для неработающих граждан составил 27 224 рубля. Для сравнения, в 2025 году средняя пенсия была 25 098 рублей.

Работающие пенсионеры в среднем получают пенсию по старости в размере 24 929 рублей. Для неработающих эта сумма в среднем составляет 27 850 рублей.

Размер страховой пенсии по старости зависит от трудового стажа и накопленных пенсионных баллов. Россияне могут вдвое увеличить размер страховой пенсии при отсрочке выхода на нее на десять лет, рассказал ранее эксперт.

Социальный фонд России с 1 августа проиндексировал выплаты работавшим в 2025 году пенсионерам. Накопительные пенсии увеличились на 17,3%, а срочные выплаты - на 19,32%.

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