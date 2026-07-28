Социальный фонд объявил о повышении накопительных пенсий с 1 августа

Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодную корректировку накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат. Перерасчет будет выполнен автоматически, поэтому обращаться с заявлением получателям не потребуется. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Повышение затронет более 133 тысяч получателей накопительной пенсии и около 34 тысяч граждан, которым назначена срочная пенсионная выплата. В 2026 году размер корректировки окажется выше прошлогоднего. Накопительные пенсии увеличатся на 17,3%против 10,98% годом ранее, а срочные пенсионные выплаты - на 19,32% вместо 11,32%, действовавших в 2025 году.

«Увеличение стало возможным благодаря успешному инвестированию средств пенсионных накоплений», - отметил глава Социального фонда Сергей Чирков.

Кроме того, в июле 2026 года Социальный фонд назначил доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые были оформлены в прошлом году. Право на такую доплату имеют граждане, на лицевых счетах которых после назначения единовременной выплаты появились дополнительные пенсионные накопления. Подать заявление на получение средств пенсионных накоплений можно через личный кабинет на портале «Госуслуги» или при обращении в клиентскую службу Социального фонда.

Право на накопительную пенсию имеют мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения, за которых работодатели перечисляли взносы в 2002-2004 годах, а также граждане 1967 года рождения и моложе, за которых страховые взносы на накопительную пенсию уплачивались с 2002 по 2013 год.

Ранее стало известно, что перерасчет страховых пенсий по старости у работающих пенсионеров будет проводиться автоматически. Отмечается, что главным условием является наличие страховых взносов за 2025 год независимо от того, работает пенсионер в 2026 году или уволился.