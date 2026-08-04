Учения ТОФ стартовали в акваториях Японского и Охотского морей

Учения по защите дальневосточных рубежей стартовали на Тихоокеанском флоте. Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока. Маневры пройдут в Японском, Охотском морях и северо-западной части Тихого океана. Руководить учениями будет командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина.

Корвет «Совершенный» готовится к отшвартовке. Утро моряков началось с боевой тревоги. Молнией разносится сообщение: на Тихоокеанском флоте стартовали большие учения в двухстороннем формате.

В них примут участие до 60 боевых кораблей, подводных лодок и судов, больше 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, а также 13 тысяч военнослужащих и гражданских. Силы флота сейчас выходят в назначенные районы Японского и Охотского морей и занимают позиции и в северо-западной части Тихого океана.

По условию учения корабельные группировки двух объединений флота будут действовать друг против друга. Так, первым выходит из бухты флагман Тихоокеанского флота - ракетный гвардейский крейсер «Варяг». На всем военно-морском флоте России подобных кораблей всего два. Они вооружены 16 ракетами «Вулкан».

Оборона морских рубежей и берега Дальнего Востока от внешней агрессии условного врага - основная задача учений. «Варяг» возглавляет корабельную ударную группу. За ним готовятся к выходу в море ракетные катера, тральные и поисковые группы. И пока на большом противолодочном корабле «Адмирал Пантелеев» еще поднят гюйс, корвет «Совершенный» уже отходит от причала.

«Мы находимся на большом противолодочном корабле "Адмирал Пантелеев", помимо нас здесь находится свыше 300 человек экипажа, корабль, можно сказать, это один организм, который живет по своим законам и работа здесь не прекращается ни на секунду. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно лишь одного сравнения - длина "Адмирала Пантелеева" чуть больше 160 метров, а расстояние от пилона до пилона Русского моста 1104 метра, это семь таких кораблей, и за день офицер или матрос способен пройти несколько таких мостов», - рассказал корреспондент Zvezdanews Алексей Сапожков.

Пока в Приморье и на Камчатке корабли выходят в открытое море, береговые войска совершают марши до стратегических точек. Свои позиции занимают расчеты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Учения покажут, готовы ли офицеры к решению нестандартных задач и насколько слаженно моряки-тихоокеанцы могут применять различное оружие и противостоять современным угрозам.

Ранее сообщалось, что в акватории Японского моря прошли совместные учения российских и индонезийских моряков. В мое работали российский корвет «Совершенный» и индонезийский фрегат «Густи Нгурах Рай». Экипажи оттачивали навыки в рамках совместных учений «Орруда-2026».