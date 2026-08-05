Вооруженного мужчину задержали у гольф-клуба Трампа перед визитом президента

Американские силовики задержали вооруженного мужчину рядом с гольф-клубом президента США Дональда Трампа в Калифорнии за два дня до визита американского лидера в штат. Об этом сообщила местная полиция.

«Этот человек прогуливался по территории поля для гольфа, делал фотографии и видеозаписи и, по-видимому, следил за мероприятиями по планированию мер безопасности», - передает РИА Новости заявление полиции.

Отмечается, что задержанный оказался 38-летним мужчиной, который на момент ареста уже находился под следствием по подозрению в ограблении. Полицейские изъяли у него магазин с патронами. В машине у злоумышленника оказался заряженный пистолет и боеприпасы.

Во время обыска в доме задержанного нашли оружие и бронежилет. Также силовиками были обнаружены несколько записных книжек, в которых содержатся «тревожные заявления».

Это уже не первый случай покушения на Трампа. Так, в мае во время выступления американского лидера недалеко от Белого дома раздалась стрельба.

В апреле Трампа под выстрелы срочно вывели с мероприятия Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Отмечалось, что силовики обезвредили вооруженного человека.