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В России изменят ГОСТ на школьные дневники в 2027 году

В Росстандарте отметили, что любые заинтересованные стороны могут направить свои предложения в проект документа.
Анастасия Митина 05-08-2026 04:19
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global look press

ГОСТ на школьные дневники, действующий с 2012 года, обновят в следующем году. Об этом сообщили в Росстандарте.

«Предполагается, что в 2027 году стандарт будет обновлен. Любые заинтересованные стороны могут направить свои предложения в проект документа в профильный технический комитет по стандартизации», - рассказали в ведомстве РИА Новости.

В нем отметили, что ГОСТ распространяется на школьные дневники, которые предназначены для записи домашних заданий, выставления оценок и внесения сведений об успеваемости и дисциплине школьников. Он устанавливает требования к их качеству и полиграфическому исполнению.

Текущий ГОСТ закрепляет требования к оформлению дневников и их размеров. Так, в них может быть от 40, 48 или 52 листов. Сами дневники должны быть прямоугольными с прямыми или закругленными углами. Размеры дневников могут быть как 160 на 198 миллиметров, так и 170 на 215 миллиметров.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что со второго полугодия следующего учебного года в программу пятых классов войдет новый предмет «Духовно-нравственная культура России». На нее будет отведено 17 часов, а с осени 2027-го для учащихся шестых и седьмых классов будет выделено уже по 34 часа ежегодно. Предмет призван укрепить у детей опору на традиционные духовные ценности.

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