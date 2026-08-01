Количество погибших при попытке пересечь границу с Испанией марокканских мигрантов увеличилось до 67. Об этом сообщила газета El Pais.

Ранее говорилось о 57 жертвах. При этом тысячи мигрантов смогли преодолеть волнолом, который отделяет Марокко от испанского города Сеуты, и вплавь, а также пешком пересекли границу.

Сеута расположена на северном побережье Африки и имеет автономный статус. Испанские власти сообщали, что стянут дополнительные силы к городу.

31 июля марокканские мигранты прорвали границу с Испанией и в большом количестве перебрались в Европу. Их число, по разным оценкам, составляет до 60 тысяч человек. Основной удар принял на себя город Сеута.

На фоне этих событий власти Италии объявили о временном ограничении действия шенгенского режима на границе с Испанией. Аналогичными мерами пригрозила Австрия.

Власти Украины обвинили Россию в нагнетании ситуации в СМИ и искажении событий миграционного кризиса в Испании. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ назвала киевский режим гнильем.