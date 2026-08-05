Россельхознадзор ограничил транзит мяса птицы через Россию из ЕС

Россельхознадзор с 5 августа вводит временные ограничения на транзит через российскую территорию мяса и субпродуктов птицы, произведенных в странах Евросоюза. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Россельхознадзор в мерах предосторожности вводит с 5 августа 2026 года временные ограничения на транзит через территорию России мяса и субпродуктов птицы, произведенных предприятиями Европейского союза», - говорится в публикации.

Отмечается, что это решение принято для того, чтобы не допустить распространения эпизоотий и защиты потребителей. Также указано, что была выявлена незаконная перевозка птичьих субпродуктов якобы немецкого происхождения через Польшу.

«Груз пересек границу Таможенного союза на транспортном средстве с польскими номерными знаками и следовал транзитом через Россию в Узбекистан по фальсифицированным ветеринарным сертификатам», - подчеркнули в ведомстве.

В результате установили, что продукция оказалась неизвестного происхождения. Кроме того, Россельхознадзор направил запрос в Узбекистан для выявления источника нелегальных поставок.

Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на транзит из Белоруссии в Казахстан через территорию России свинины, произведенной предприятием «Велес-Мит». Решение было принято после выявления нарушений ветеринарно-санитарных требований. Ведомство не уточнило, на какой срок вводятся ограничения.