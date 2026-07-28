Россельхознадзор ограничил транзит через страну свиного шпика из Белоруссии

Россельхознадзор ввел временные ограничения на транзит из Белоруссии в Казахстан через территорию России свинины, произведенной предприятием «Велес-Мит». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение принято в связи с выявленными нарушениями ветеринарно-санитарных требований. Ведомство остановило две партии свиного шпика объемом 43,6 тонны. Как отметили в Россельхознадзоре, мясо пытались провезти по поддельному ветеринарному сертификату. Кроме того, в продукции «Велес-Мит» обнаружили остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, а также несоответствия по микробиологическим показателям.

Ведомство не уточнило, на какой срок вводятся ограничения. Россельхознадзор попросил белорусское Министерство сельского хозяйства и продовольствия приостановить сертификацию продуктов «Велес-Мит» для поставки в Россию и другие страны ЕАЭС до проведения проверки.

Россельхознадзор вводит временные ограничения на импорт, экспорт или транзит продукции животного происхождения в случае выявления нарушений ветеринарных требований, обнаружения опасных заболеваний животных либо несоответствия продукции установленным нормам. Такие меры направлены на предотвращение распространения инфекций и обеспечение биологической безопасности страны.