Президент Франции Эммануэль Макрон, призывая усилить давление на Россию, отдает команду Киеву совершать теракты против мирных жителей РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом командует совершать теракты против мирного населения», - сказала она сайту kp.ru.

Дипломат подчеркнула, что французы должны знать, что руководство их страны участвует в террористической деятельности против женщин, детей. В среду французский президент выложил в соцсети X публикацию, в которой пообещал, что страны Европейского союза и их партнеры продолжат усиливать давление на Россию, а также наращивать военную поддержку ВСУ.

Ранее бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд заявил, что переломный момент в украинском конфликте может начаться с президентских выборов во Франции. Выигрыш Марин Ле Пен, по его мнению, может иметь последствия для внутренней политики Франции и ее отношений с ЕС, а также для отношения Европы к конфликту на Украине.