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Экс-посол Британии заявил, что Киев зависит от исхода выборов во Франции

По мнению Иэна Прауда, в следующем году на президентских выборах может победить Марин Ле Пен.
Сергей Дьячкин 03-08-2026 11:44
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency, Global Look Press

Переломный момент в украинском конфликте может начаться с президентских выборов во Франции. Об этом заявил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.

«Думаю, переломный момент <…> принесут реальные выборы в отдельных странах, которые изменят баланс сил в этих странах», - сказал Прауд.

По его мнению, в следующем году на президентских выборах во Франции очень хорошие шансы на победу будут у члена Законодательного собрания страны Марин Ле Пен. Ее выигрыш, по мнению аналитика, может иметь сейсмические последствия - не только для внутренней политики Франции и ее отношений с ЕС, но и для отношения Европы к конфликту на Украине. При этом Прауд отметил, что европейским странам не под силу поддерживать киевский режим длительное время. Он добавил, что ресурсы ЕС для поддержки Киева закончатся раньше, чем у России.

«У России есть ресурсы продолжать конфликт столько, сколько захочет его продолжать Украина», - объяснил Прауд.

Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года. Проведение второго тура при необходимости будет назначено на 2 мая. Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в гонке, поскольку занимает свой пост второй срок подряд.

Ранее Прауд в шутку предложил отправлять на Украину заключенных из-за с перегруженности британских тюрем. Дипломат отметил, что в стране не хватает места в тюрьмах, а Украине нужны люди. По его словам, это решение поможет Лондону сэкономить деньги. Он сделал свое заявление на фоне сообщения о планируемом освобождении ста осужденных за сексуальное насилие из британских тюрем на фоне их перегрузки. Всего за год британские власти досрочно освободили 48,9 тысяч заключенных.

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