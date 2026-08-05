Один человек погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области

Украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Козыревка Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По информации главы Курской области, в результате атаки погиб 57-летний мужчина. Он скончался от полученных травм.

Также ранения получили семь человек. Из них трое находятся в тяжелом состоянии.

«Раненым на месте оказывается первая помощь. Готовим их к эвакуации в Курск», - говорится в сообщении Хинштейна.

Ранее сообщалось, что из-за вражеской атаки в Белгородской области пострадали два человека, включая трехлетнего ребенка. В хуторе Первомайский Краснояружского округа дрон сдетонировал во дворе частного дома, в результате чего осколочные ранения получил ребенок, а его бабушка - проникающее ранение брюшной полости.