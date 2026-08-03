Ребенок и его бабушка тяжело ранены при атаке ВСУ в Белгородской области

Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область, в результате ударов пострадали два человека, в том числе трехлетний ребенок. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Как уточняется, в хуторе Первомайский Краснояружского округа дрон сдетонировал во дворе частного дома. Трехлетний мальчик получил множественные осколочные ранения, а его бабушка - проникающее ранение брюшной полости.

Пострадавших доставили в Краснояружскую центральную районную больницу, их состояние оценивается как тяжелое. После оказания помощи ребенка переведут в детскую областную клиническую больницу, женщину - в Ракитянскую ЦРБ.

Белгородская область регулярно подвергается атакам украинских беспилотников и обстрелам. Накануне при ударе дрона ВСУ под Белгородом погибла 13-летняя девочка.