Недоброе знамение: аномальная жара разоряет Европу

У подножия горы Геллерт, что на правом берегу венгерского Дуная, обнажилась Скала голода. Так называют в народе каменную гряду, которая виднеется в крайне засушливые дни и предсказывает неурожайные годы.

Минсельхоз Венгрии призывает своих фермеров готовиться к худшему сезону. Пока сама страна на грани крупного энергокризиса, выработка электроэнергии на одном из энергоблоков самой крупнейшей АЭС «Пакш» приостановлена, чтобы избежать настоящей катастрофы.

Неутешительная ситуация и в Германии. Поливать газоны, мыть машины, орошать поля теперь нельзя, в противном случае – можно нарваться на штраф. Так, в Мюнхене за нарушение режима экономии воды оштрафуют на сумму до 50 тысяч евро. На фоне общеевропейской засухи крупнейшая немецкая водная артерия - река Рейн - обмелела до уровня 1880 года. Полностью закрывать судоходство федеральные власти пока не намерены, но уже перекраивают требования к перевозчикам. Отныне суда станут «легче» и менее нагружены, но так количество грузоперевозок увеличится, а значит за счет логистических издержек взлетят цены на товары.

Раскаленное солнце осушает реки, выжигает поля и леса. Только в одной французской Жиронде пожар уничтожил более 42 тысяч гектаров леса. Всего за два месяца лета сгорело около 500 миллионов гектаров лесных угодий во Франции, Испании и Греции. В последней из перечисленных власти эвакуируют сотни тысяч людей из огненных эпицентров. К слову, под Афинами и в прибрежном городке Порто-Ермено сгорели более сотни частных домов.

Пожары и тотальная засуха грозит многомиллиардным разорением европейским фермерам. Аналитики из агросектора предсказывают ущерб на минус девять миллионов тонн зерна. Во Франции ожидают самый худший урожай кукурузы за полвека. Потерять бизнес могут виноделы и производители оливкового масла.

Лидером по антирекордам, пожалуй, стала Британия. В Лондоне впервые за 155 лет целый месяц не было дождя. Европа столкнулась с суровой климатической цепной реакцией: жара, засуха, пожары, падение уровня рек. Отсюда проблемы с энергетикой, транспортом и сельским хозяйством, а в конце этой цепи - удар по людям и их здоровью. Ведь август для западной Европы может стать очередным испытанием на прочность.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в Европе уровень Дуная в Сербии опустился до минимальной отметки. Из-за этого из-под воды стали виднеться затопленные в 1944 году военные корабли Вермахта.