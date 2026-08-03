Всплывший флот Вермахта и угроза АЭС: к чему привела жара в Европе

Десятилетиями корабли Вермахта, затонувшие в 1944 году при отступлении нацистов под натиском Красной Армии, лежали в водах Дуная. Сейчас в реке могут находиться останки около 200 кораблей, барж, буксиров и боеприпасов. Из-за аномальной жары и засухи Дунай обмелел. Теперь возле гигантского корабля Третьего рейха в деревне Прахово купаются люди.

Уровень Дуная в Сербии опустился до минимальной отметки впервые за 40 лет. Это может стать проблемой сразу для нескольких стран современной Европы. Если уровень реки продолжит снижаться, судоходство по Дунаю может полностью остановиться. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. По реке идут важнейшие поставки, в том числе для нефтеперерабатывающего завода в Панчево. Возможные потери оценивают в пять миллионов евро за год.

Причина всему - многомесячная аномальная жара и засуха, которая накрыла Европу. На грани энергетического коллапса на фоне этого может оказаться Венгрия. Там впервые за 44 года под угрозой остановки находится единственная действующая атомная АЭС «Пакш».

Воду из Дуная используют для охлаждения реакторов. На нынешнем пониженном уровне мощности АЭС может проработать пару дней. Об этом заявил венгерский премьер Петер Мадьяр, сообщает агентство Reuters. В обращении к народу он добавил, что уровень воды опустился до минус 137 сантиметров, и это критическая отметка.

Похожая ситуация и в Румынии. На атомной электростанции «Чернаводэ» один реактор уже отключили, а второй - на грани остановки. Чтобы покрыть дефицит, местные власти намерены импортировать электричество с Украины через Молдову.

Румынская армия подрывает горные породы в русле Дуная, пытаясь сохранить снабжение водой атомную электростанцию и предотвратить остановку реактора. Для этого пытаются изменить течение и перенаправить больший объем воды к АЭС.

Жара и засуха стоит также в Германии. Там стремительно мелеет река Рейн - одна из главных транспортных артерий Европы. Как пишет немецкая газета Bild, минимальные значения зафиксированы в Дуйсбурге и Дюссельдорфе. Под Кельном на мель сел круизный теплоход, а в Бонне и вовсе пришлось остановить автомобильный паром. Грузовые суда больше не могут перевозить привычные объемы. Некоторые работают лишь с пятой частью обычной загрузки. Для крупных танкеров такие рейсы становятся экономически не выгодными. Более ста городов и округов Германии ввели ограничения на использование воды. Местным запретили поливать газоны, наполнять бассейны и мыть машины.

Из-за многомесячной 40-градусной жары в Европе продолжает стоять сильная засуха. По прогнозам специалистов, уровень воды в реках продолжит снижаться. До 9 августа синоптики не обещают существенных осадков.

Ранее сообщалось, что жара в Европе привела к потерям урожая зерновых на два миллиарда евро. Больше всех пострадали Венгрия и Франция. По информации Financial Times, всего за четыре недели прогноз по производству зерна в странах Евросоюза и Великобритании был снижен почти на девять млн тонн.