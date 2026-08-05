Кабмин разрешил продажу бензина Евро-2, Евро-3, Евро-4 до июля 2027 года

Правительство России разрешило производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля 2027 года. Об этом сообщили в Минэнерго России.

В министерстве подчеркнули, что решение носит временный характер и не означает пересмотра долгосрочной политики по экологическим требованиям к моторному топливу.

По данным ведомства, послабление требований позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать риски перебоев с поставками.

Кроме того, автозаправочные станции будут обязаны размещать информацию об экологическом классе реализуемого топлива в доступной и наглядной форме.

В настоящее время основным экологическим стандартом для автомобильного бензина в России является Евро-5.

Напомним, в начале июля правительство России увеличило загрузку действующих НПЗ до максимума и сократило сроки ремонтов предприятий. Для стабилизации ситуации с топливом на внутреннем рынке кабмин также направил на рынок ранее накопленные объемы топлива.