МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российского писателя Кирпиченка арестовали в Израиле

У Артема Кирпиченка двойное гражданство – РФ и Израиля.
Виктория Стравинская 05-08-2026 19:23
© Фото: Telegram/kolobok1973

В Израиле арестовали российского историка и писателя Артема Кирпиченка. Об этом сообщила публицист и бывший депутат Госдумы Дарья Митина в своем Telegram-канале.

«Увы, подтвердились наши худшие опасения. Артем Иванович Кирпиченок в тюрьме, в руках израильской секретной полиции ШАБАК», - говорится в сообщении.

Со слов Митиной, у Кирпиченка двойное гражданство – России и Израиля. Стало известно, что его интересы в суде представляет Инна Лед. Другие подробности не приводятся.

Напомним, в конце 2025 года в Польше задержали российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины, а затем поместили его под арест. В Варшаву он приехал с лекцией на тему «Последний день Помпеи». Киевский режим «насчитал» более $4,7 млн ущерба, который Бутягин якобы причинил Украине своими раскопками в Крыму. Экс- уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала дело Бутягина – вопиющим случаем нарушения прав человека.

В июле 2026 года российского ученого вернули в РФ в ходе обмена на границе Белоруссии с Польшей. Когда Бутягин вернулся на Родину, он тут же заявил, что намерен как можно скорее вернуться к своей научной деятельности и раскопкам.

#Израиль #Задержание #арест #историк #культура #Писатель #публицист #артем кирпиченок
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 