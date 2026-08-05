Российского писателя Кирпиченка арестовали в Израиле

В Израиле арестовали российского историка и писателя Артема Кирпиченка. Об этом сообщила публицист и бывший депутат Госдумы Дарья Митина в своем Telegram-канале.

«Увы, подтвердились наши худшие опасения. Артем Иванович Кирпиченок в тюрьме, в руках израильской секретной полиции ШАБАК», - говорится в сообщении.

Со слов Митиной, у Кирпиченка двойное гражданство – России и Израиля. Стало известно, что его интересы в суде представляет Инна Лед. Другие подробности не приводятся.

Напомним, в конце 2025 года в Польше задержали российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины, а затем поместили его под арест. В Варшаву он приехал с лекцией на тему «Последний день Помпеи». Киевский режим «насчитал» более $4,7 млн ущерба, который Бутягин якобы причинил Украине своими раскопками в Крыму. Экс- уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала дело Бутягина – вопиющим случаем нарушения прав человека.

В июле 2026 года российского ученого вернули в РФ в ходе обмена на границе Белоруссии с Польшей. Когда Бутягин вернулся на Родину, он тут же заявил, что намерен как можно скорее вернуться к своей научной деятельности и раскопкам.