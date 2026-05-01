Археолог Бутягин рассказал, чем займется после возвращения

Александра Бутягина задержали в Варшаве в начале декабря прошлого года по запросу украинской стороны.
Ян Брацкий 01-05-2026 14:25
© Фото: ТРК «Звезда»

Российский археолог Александр Бутягин намерен как можно скорее вернуться к раскопкам. Об этом он рассказал журналистам, сойдя с поезда, который доставил его на Родину после пяти месяцев нахождения в польской тюрьме.

«В первую очередь, я постараюсь отдохнуть. Я все время в каком-то движении, а надо немного расслабиться и подумать. Много времени потеряно, надо понять, что делать в первую очередь. Я всегда в делах, а тут был вырван из этого. Надо сосредоточиться и заняться делами и готовить экспедиции», - рассказал Бутягин.

Месяцы, проведенные в польской тюрьме, ученый вспоминать не хочет, как и подробности своего уголовного дела. Домыслы украинской Фемиды Бутягин счел оскорбительными.

«Статья, которая мне вменялась, это: "Разрушение памятника культурного наследия с целью поиска материалом для последующего обогащения". Я даже не буду унижаться и говорить, почему это неправда. Я профессиональный ученый и все вещи, которые я нашел, они находятся в музее. Их можно увидеть и пощупать», - напомнил археолог.

Напомним, Александра Бутягина задержали в Варшаве в начале декабря прошлого года. В столицу Польши он приехал с лекцией на тему «Последний день Помпеи». Его задержали по ордеру, выданному украинскими властями. Киевский режим «насчитал» более $4,7 млн ущерба, который Бутягин якобы причинил Украине своими раскопками в Крыму.

На этой неделе Бутягин вернулся в Россию в рамках обмена, который прошел на границе Белоруссии с Польшей. В Россию также вернули супругу одного из военных, который проходит службу в составе миротворческого контингента в Приднестровье. Россиян обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы. Они прибыли в нашу страну в 2025 году.

#Крым #Украина #Польша #Раскопки #Уголовное дело #наш эксклюзив #археолог #Бутягин
