В Москве обсудили ускорение развития специальных технологий

Инновации и меры поддержки разработчиков обсудили на заседании наблюдательного совета Центра беспилотных систем и технологий в Москве. Эта тема сейчас в приоритете. Проекты на всех этапах ведет ПСБ. Все для того, чтобы разработки - необходимые для обеспечения обороноспособности страны - как можно быстрее запускались в производство.

За каждым современным беспилотником стоят не только инженеры. Любая новая разработка должна пройти испытания, получить финансирование и выйти на серийное производство. О том, как сделать этот путь быстрее, сегодня говорили на заседании Наблюдательного совета Центра беспилотных систем и технологий. Обсудили поддержку инженерных команд, развитие беспилотных технологий и новые подходы к созданию современной отрасли специальных технологий.

Важно не только придумать новую технологию, но и помочь ей пройти весь путь - от идеи до готового изделия и выхода на рынок. Именно такую систему поддержки разработчиков создают банк ПСБ и его партнеры.

В ПСБ этим направлением занимается Центр специального технологического развития. Его задача - не просто финансировать отдельные проекты, а создать экосистему, в которой разработчики, производители, инвесторы и заказчики работают вместе. Так новые технологии быстрее проходят испытания, запускаются в производство и находят практическое применение.

«Спецтех - это та сфера, которая позволяет максимально оперативно адаптироваться. Отставание на несколько недель, мы не говорим даже про годы, уже не говорим, на несколько недель может критично повлиять на динамику в том числе боевых действий», - сказал председатель ПСБ Петр Фрадков.

До 2030 года ПСБ в рамках инвестиционных партнерств выделит финансирование на развитие спецтеха порядка 35 миллиардов рублей.

Еще одним из ключевых элементов развития отрасли стал созданный несколько лет назад ПСБ и фондом «Наша правда» Центр беспилотных систем и технологий. Он помогает разработчикам БПЛА, средств связи, робототехнических комплексов и другой спецтехники пройти весь путь - от проверки новой разработки до серийного производства. Для участников работают программы испытаний, оказывается помощь в привлечении финансирования, организации производства и поиске заказчиков. За два с половиной года поддержку получили 850 инноваторов и технологических предприятий.

«Сейчас 525 резидентов, основные направления работы - БПЛА, комплектующие, средства противодействия, навигация. Количество резидентов продолжает расти, каждый день видим новые команды», - отметил руководитель ЦИК Партии «Единая Россия» Александр Сидякин.

Система строится так: сначала появляется гражданская инженерная разработка, затем технология проходит испытания и применяется для решения военных задач, а в будущем может возвращаться в гражданскую сферу - находить применение в промышленности, транспорте, логистике и других направлениях экономики.

По мнению участников заседания, такая система позволит быстрее внедрять отечественные технологии, укреплять технологическую независимость страны и создавать решения, востребованные как в специальной сфере, так и на гражданском рынке.

Ранее на пленарном заседании Международной промышленной выставки «Иннопром» показали вариант катера аппарельного типа, который еще не запущен в серию. Его представило предприятие из Югры. Это модификация судна, которое может подходить к любому типу неподготовленного, дикого берега - крутого, скального, заболоченного. Она разработана для подразделений МЧС и экстренных служб сырьедобывающих компаний. Оборудование может потушить техногенный и природный пожар на расстоянии более двух километров от катера.