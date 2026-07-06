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На полях «Иннопрома» рассказали про развитие производств

России есть чему поучить иностранцев - в наукоемких сферах. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на пленарном заседании Международной промышленной выставки «Иннопром». Она стартовала в Екатеринбурге. Делегации из нескольких десятков стран. Возможность заключить выгодные контракты и найти партнеров.
Анатолий Бородкин 06-07-2026 23:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Уже 300 судов спущено на воду. Разной модификации и водоизмещения, морских и речных, пассажирских и транспортных. Вариант катера аппарельного типа, представленного предприятием из Югры, - новый, еще не запущенный в серию. Одна из премьер выставки «Иннопром-2026». Это модификация судна, которое может подходить к любому типу неподготовленного, дикого берега - крутого, скального, заболоченного. Она разработана для подразделений МЧС и экстренных служб сырьедобывающих компаний. Оборудование может потушить техногенный и природный пожар на расстоянии более двух километров от катера.

«Сегодня мощности наши позволяют закрывать потребность 50 единиц в год», - говорит представитель предприятия.

Традиционно на крупнейшей промышленной выставке страны основной интерес бизнес-сообщества, представителей региональных и федеральных властей, журналистов вызывают экспонаты, уже прошедшие стадию предсерийных испытаний. Это машины и агрегаты, которые уже завтра можно внедрять в действующую цепочку производства, расширить его технические возможности, улучшить количественные и качественные показатели конечного продукта.

В современных рыночных условиях производители и бизнесмены, как уже вставшие на ноги, так и начинающие развивать собственные конструктивные, инженерные, инновационные разработки, нуждаются в надежных финансовых партнерах и инвестициях. Разумеется, сегодня особое внимание инвесторов приковано к технологиям с использованием искусственного интеллекта, многопрофильным производствам с широким использованием современных систем автоматизации. ПСБ проводит всестороннюю работу по поддержке и развитию промышленности России. Речь идет о предоставлении льготного финансирования, банковском сопровождении, обслуживании контрактов в рамках внешнеэкономической деятельности. На площадке Иннопрома первый заместитель председателя ПСБ рассказал о развитии высокотехнологичных производств, которые реализованы при финансовой поддержке банка, и представлены на форуме.

«Один из них - это "Атом", первый электрический автомобиль, в сотрудничестве между "Росатомом" и "Камазом". Мы тоже принимаем участие в этом проекте. На днях должна появиться первая продукция, пойти первые продажи. И это первый электромобиль полностью российского производства. А второй проект - это компания "Полипласт". Здесь тоже есть ее стенд - это создание, производство жидких эпоксидных смол, которые фактически полностью покроют внутристрановые потребности», - рассказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.

«Аурус» - бренд, который ассоциируется с премиальным сегментом автомобильного российского рынка - в этом году на «Иннопроме» презентует двигатель, который должен расширить линейку отечественных легковушек. Причем производители обещают: движок можно будет устанавливать не только на «Аурус».

«Не только на "Аурус" но и "Газ", "Солерс", может быть, и "Автоваз" - спортивная версия», - говорит представитель компании.

Несмотря на всю серьезность представленных на «Иннопроме» разработок, их инновационные и при этом прикладные составляющие, у журналистов, да и у простых посетителей всегда появляется большое желание особенно у огромных экспонатов все потрогать и покрутить. У винторулевой колонки винт и ротор внутри суммарно весят 10 тонн. Ну как здесь не проверить собственные силы.

Несмотря на кажущуюся легкомысленность подхода, маленький эксперимент с движением винта все же несет в себе содержательную составляющую. Как минимум - демонстрирует подвижность многотонной конструкции электрической винторулевой колонки. Этот механизм общим весом около 30 тонн - полностью российская, уральская разработка. Вылитая и собранная из российских, уникальных сплавов. Модель, выставленная на «Иннопроме», сразу после показа отправится в Петрозаводск. Там на судостроительном заводе ее установят на ледокол, который планируется спустить на воду в следующем году. Интерес к уральской разработке проявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В день открытия выставки в Екатеринбург - город, уже в 16-й раз выступающий площадкой «Иннопрома» - съехались делегации из нескольких десятков стран дальнего и ближнего зарубежья. Страной-партнером в этом году выступила Индонезия. Глава правительства России на полях выставки провел двухсторонние встречи со всеми своими коллегами из участниц Евразийского экономического союза. На встрече с премьер-министром Армении Михаил Мишустин особо подчеркнул значение таких форумов для бизнесменов и промышленников обеих стран.

«Важно, чтобы правительство Армении продолжило создавать комфортный режим для деятельности российских инвесторов и обеспечило соблюдение их прав и законных интересов», - подчеркнул российский премьер.

Никол Пашинян заверил: курс Еревана - на сотрудничество и с Москвой, и с ЕАЭС.

«Как до выборов, так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с Российской Федерацией. И конечно же, мы заинтересованы в нашем участии в Евразийском экономическом союзе», - отметил премьер-министр Армении.

Следующие два дня индустриальной выставки запланированы организаторами менее официальными, но продуктивными для деловых кругов. Впереди сотни двухсторонних встреч, переговоров и круглых столов. Павильоны же - а это более 50 тысяч квадратных метров - будут открыты для посетителей.

#технологии #техника #Екатеринбург #Инвестиции #инновации #ПСБ #«Иннопром»
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