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Москвичам пообещали грозы в конце недели

Пятница может стать дождливой, но же в субботу осадков будет меньше, а в воскресенье и понедельник их вовсе не ожидается.
Сергей Дьячкин 05-08-2026 18:55
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В ближайшие два дня температура воздуха в Москве поднимется до +29…+31 градуса. Таким прогнозом поделилась с 360.ru метеоролог Татьяна Позднякова.

Однако, по ее словам, каких-либо рекордных значений в августе ждать не стоит. Вышеназванные значения будут температурным максимумом месяца.

«В последующие дни температура начнет постепенно понижаться, и +30 градусов не ждем», - объяснила синоптик.

При этом Позднякова напомнила и про август 2010 года. Тогда он выдался очень теплым. Столбик термометра показывал рекордные значения за +35 градусов на эти числа.

По словам метеоролога, уже к концу рабочей недели погода начнется меняться. Возможны дожди, грозы и шквалистый ветер. Позднякова отметила, что больше всего это касается пятницы. Однако затем погода снова улучшиться. Уже в субботу дождя будет меньше, воскресенье и понедельник - вновь без осадков.

Она также рассказала, что июль в Москве не был рекордным в плане жары. Месяц соответствовал климатической норме. А по количеству осадков он даже немного не добрался до нормы.

Ранее метеоролог объяснила Zvezdanews, что во второй половине недели атмосферное давление в Москве немного понизится. В четверг и пятницу местами возможны кратковременные дожди, однако, по словам синоптика, они не будут продолжительными и не повлияют существенно на температурный фон. По ее словам, больших осадков, значительных дождей не ожидается, а если они и будут, то только на пользу, чтобы воздух был более свежим. Предстоящую до конца недели погоду Позднякова охарактеризовала как «шикарную».

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