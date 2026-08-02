Москвичам пообещали шикарную погоду до конца следующей недели

Воскресенье может стать самым жарким днем нынешнего лета в Москве, однако уже с понедельника температура воздуха немного снизится. Об этом Zvezdanews сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

Во второй половине дня 2 августа синоптик ожидает кратковременный дождь с грозой, после которого жара начнет отступать.

В понедельник в Москве установится переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура составит 16-18 градусов, днем - 24-26 градусов. Северный ветер усилится до 4-9 м/с, что принесет более прохладный воздух.

Во вторник и среду сохранится сухая погода с переменной облачностью. Ночью столбики термометров покажут 15-17 градусов, днем - 25-27 градусов во вторник и до 26-28 градусов в среду.

Во второй половине недели атмосферное давление немного понизится. В четверг и пятницу местами возможны кратковременные дожди, однако, по словам синоптика, они не будут продолжительными и не повлияют существенно на температурный фон.

«Больших осадков, значительных дождей мы не ожидаем. Если где-то и покапает, то это будет только на пользу, чтобы воздух был более свежим. Так что погода будет шикарная практически до конца рабочей недели», - подчеркнула Позднякова.

В начале августа в центральной части России установилась жаркая и преимущественно сухая погода. В комментарии Zvezdanews эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко рассказал, какие предметы в знойную погоду могут стать причиной возгорания или выйти из строя при перегреве.