ООН прогнозирует нехватку еды для 50 млн человек из-за климатического феномена

Специалисты ООН изучили ситуацию в 45 странах и пришли к выводу, что вероятность формирования сильного Эль-Ниньо составляет 81%. При этом метеорологическом явлении поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана становятся аномально теплыми. Феномен может привести к наводнениям и оползням, в результате которых пострадает сельское хозяйство. Из-за этого, согласно данным ООН, может возникнуть масштабный дефицит еды: число голодающих увеличится на 49 миллионов.

Согласно оценкам Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, проблемы с едой могут наблюдаться в Латинской Америке и в районе Карибского бассейна. Наиболее негативные последствия, как ожидается, затронут и страны Центральной Америки и юга Африки. Кроме того, пострадать могут и отдельные регионы Восточной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии.

«Предварительный анализ ВПП прогнозирует, что Эль-Ниньо 2026-2027 годов может привести к тому, что к концу 2027 года ещё как минимум 49 млн человек окажутся в состоянии острой нехватки продовольствия», − отметили в сообщении программы ООН.

Ослабление Эль-Ниньо ученые ожидают к лету 2027 года. Его наступление прогнозировали заранее: период охлаждения воды (Ла-Нинья) закончился в начале этого года года. Явления потепления и охлаждения в Тихом океане циклически сменяют друг друга.

Ранее доктор географических наук Нина Зайцева отметила ненадежность далеко идущих прогнозов относительно Эль-Ниньо. Она объяснила это тем, что любые предсказания на срок более 7-10 дней по большей части являются умозрительными. Также специалист подчеркнула малоизученность реального влияния этого феномена на мировую климатическую ситуацию.