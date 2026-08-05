МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ООН прогнозирует нехватку еды для 50 млн человек из-за климатического феномена

Климатический феномен Эль-Ниньо может привести к увеличению голодающих в мире на 49 миллионов. Их число может возрасти к концу 2027 года.
Геор Габараев 05-08-2026 18:15
© Фото: IMAGO, Klara Michel, Global Look Press

Специалисты ООН изучили ситуацию в 45 странах и пришли к выводу, что вероятность формирования сильного Эль-Ниньо составляет 81%. При этом метеорологическом явлении поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана становятся аномально теплыми. Феномен может привести к наводнениям и оползням, в результате которых пострадает сельское хозяйство. Из-за этого, согласно данным ООН, может возникнуть масштабный дефицит еды: число голодающих увеличится на 49 миллионов.

Согласно оценкам Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, проблемы с едой могут наблюдаться в Латинской Америке и в районе Карибского бассейна. Наиболее негативные последствия, как ожидается, затронут и страны Центральной Америки и юга Африки. Кроме того, пострадать могут и отдельные регионы Восточной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии.

«Предварительный анализ ВПП прогнозирует, что Эль-Ниньо 2026-2027 годов может привести к тому, что к концу 2027 года ещё как минимум 49 млн человек окажутся в состоянии острой нехватки продовольствия», − отметили в сообщении программы ООН.

Ослабление Эль-Ниньо ученые ожидают к лету 2027 года. Его наступление прогнозировали заранее: период охлаждения воды (Ла-Нинья) закончился в начале этого года года. Явления потепления и охлаждения в Тихом океане циклически сменяют друг друга.

Ранее доктор географических наук Нина Зайцева отметила ненадежность далеко идущих прогнозов относительно Эль-Ниньо. Она объяснила это тем, что любые предсказания на срок более 7-10 дней по большей части являются умозрительными. Также специалист подчеркнула малоизученность реального влияния этого феномена на мировую климатическую ситуацию.

#Наводнение #ООН #Африка #азия #карибский бассейн #Сельское хозяйство #оползни #Центральная Америка #Эль-Ниньо #Ла-Нинья #впп оон #климатический феномен #Всемирная продовольственная программа ООН #метеорологическое явление #дефицит еды
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 