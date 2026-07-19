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Эксперт: климатологи слишком сильно разгоняют панику из-за феномена Эль-Ниньо

По словам доктора наук, ученые-климатологи зачастую строят прогнозы, исходя из собственного опыта.
Тимур Юсупов 19-07-2026 14:08
© Фото: Michael Runkel, httpimagebroker.com#search, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Метеорологи по всему миру бьют тревогу из-за потенциального глобального потепления, которое может начаться уже в 2027 году из-за климатического феномена Эль-Ниньо. Zvezdanews обсудил этот вопрос с доктором географическ наук Ниной Зайцевой, которая объяснила, стоит ли бояться подобных прогнозов и как именно они делаются.

Первое, на чем заострила внимание специалист - это тот факт, что хоть связь атмосферной циркуляции с Эль-Ниньо и существует, будучи совершенно подтвержденным фактом, признанным ученым сообществом, однако ее реальное влияние на мировую климатическую обстановку крайне малоизучено.

«Какова она? Есть ли сдвиги по фазе или что-то еще? Какова ее интенсивность? Вот это еще далеко не изучено», - отмечает эксперт.

Во-вторых, по словам Зайцевой, говорящие о глобальном потеплении ученые пока что не демонстрируют проверенных объективных исследований, а ограничиваются весьма размытыми прогнозами.

«Понимаете, любые прогнозы ученые прогнозируют потому, что они держат руку на пульсе. Это понятно. Они видят некую закономерность, делают выводы, но прогнозы в основном основаны на опыте, на интуиции. Ничего такого серьезного и основательного за ними пока не стоит», - успокаивает доктор наук.

Кроме того эксперт дополнительно подчеркнула ненадежность подобных далеко идущих прогнозов, так как любые предсказания на срок более 7-10 дней по большей части являются умозрительными.

Ранее сообщалось, что рекордный Эль-Ниньо угрожает ростом цен на кофе и какао. Засушливые условия в течение длительного времени могут спровоцировать снижение объемов производства в его стране.

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