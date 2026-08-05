В Wildberries опровергли перенос складов за пределы России

Wildberries не переносит основные логистические мощности за пределы России, как ранее заявляли СМИ. Об этом пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила агентству ТАСС.

В компании отметили, что публикации на тему переноса инфраструктуры компании за пределы России не соответствуют действительности. Пресс-служба призвала расценивать подобные заявления как излишнее «эмоциональное подогревание» ситуации, которое не отражает сути бизнес-процессов компании.

Представители компании подчеркнули, что ведется системная работа по расширению логистической инфраструктуры во всех странах присутствия. Складские объекты строятся в плановом режиме.

Ранее сновательницу маркеплейса Wildberries Татьяну Ким внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Ким обвиняют в публичной поддержке России. Боевики ВСУ начали предпринимать регулярные террористические атаки на крупные склады компании в российских регионах. За последние несколько дней возгорания после ударов украинских беспилотников произошли на складах маркетплейса в Волгограде и Самарской области.

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