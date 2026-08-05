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Подмосковные спасатели рассказали, как выбрать безопасное место для купания

Если купаться, то только на официальных пляжах, где чистый и безопасный берег.
Виктория Стравинская 05-08-2026 17:58
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Нужно внимательно относиться к выбору места для отдыха и не купаться в необорудованных для этого местах. Об этом предупредил первый заместитель начальника территориального управления № 8 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Каштанов.

Он подчеркнул, что большинство трагедий летом происходит на стихийных пляжах. На дне таких прудов и водоемов могут быть коряги, острые сучья, стекло и другой опасный мусор. Главная проблема таких мест – отсутствие спасателей и медиков, подчеркивает 360.ru.

Спасатели рекомендуют выбирать для отдыха только официальные пляжи, где берег чист и безопасен. Нужно помнить и об опасности резкого перепада температура при купании в жару. Со слов спасателей, когда человек, побывший на жаре, резко прыгает в холодную воду, у него может случиться спазм сосудов, после чего может произойти резкое падение давление, нарушение мозгового кровообращения и остановка сердца.

В Москву и столичный регион после недельных дождей пришла жара. В это время важно помнить не только о правилах безопасности во время отдыха на природе, а также о собственном здоровье. Для хорошего самочувствия специалисты рекомендуют пить достаточное количество чистой воды и защищать голову от солнца. Один из важных советов для родителей – внимательно следить за детьми, особенно на отдыхе вблизи воды.

Ранее москвичам пообещали хорошую погоду до конца текущей недели. Несмотря на это, в четверг и пятницу местами возможны кратковременные дожди, но, со слов синоптика Татьяны Поздняковой, они не будут продолжительными и не повлияют существенно на температурный фон.

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