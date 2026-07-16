Дроны-перехватчики очистили небо у Красного Лимана от гексакоптеров ВСУ

Операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили гексакоптеры ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Бойцы продолжают выслеживать и уничтожать вражеские разведывательные и ударные БПЛА. Расчетами РЛС в зоне ответственности были обнаружены гексакоптеры украинских боевиков, которыми они планировали нанести удар по передовым позициям наших подразделений в районе Красного Лимана.

На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, видно, как российские беспилотники тараном уничтожили тяжелые дроны противника.

Благодаря слаженной работе всех подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад», штурмовые продолжают зачистку окрестностей Красного Лимана от ВСУ.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.