Крупный пожар произошел на складах «Новой почты» в Одессе

В Одессе мощный пожар. Огнем объяты склады «Новой почты». Эта компания активно используется ВСУ для хранения боеприпасов и бронетехники. Очевидцы сообщают о взрывах на месте пожара, пишет Life.

На странице «Новой почты» в социальных сетях сказано, что никто в результате пожара не пострадал и не погиб.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении ангара с беспилотниками врага в районе населенного пункта Сухой Лиман в Одесской области. Кроме того, наши военные поразили склад с боеприпасами, который принадлежал иностранным наемникам.