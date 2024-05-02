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Крупный пожар произошел на складах «Новой почты» в Одессе

Сообщается о взрывах на месте пожара, в результате инцидента никто не пострадал.
Ян Брацкий 2024-05-02 04:08:10
© Фото: dumskaya.net, Global Look Press

В Одессе мощный пожар. Огнем объяты склады «Новой почты». Эта компания активно используется ВСУ для хранения боеприпасов и бронетехники. Очевидцы сообщают о взрывах на месте пожара, пишет Life.

На странице «Новой почты» в социальных сетях сказано, что никто в результате пожара не пострадал и не погиб.  

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении ангара с беспилотниками врага в районе населенного пункта Сухой Лиман в Одесской области. Кроме того, наши военные поразили склад с боеприпасами, который принадлежал иностранным наемникам.

#пожар #одесса #ВСУ #склад #детонация #Новая почта
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