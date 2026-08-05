Командир роты 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Юг» с позывным Фенхель в интервью, опубликованном Минобороны России, заявил, что отдельные военнослужащие ВСУ в районе Константиновки месяцами находятся на позициях без связи с командованием и без ротации.

По его словам, российские подразделения продолжают зачистку ранее занятых территорий и берут в плен украинских военнослужащих. Он утверждает, что среди пленных встречаются мобилизованные, не имеющие достаточной подготовки, а часть из них добровольно складывает оружие. Фенхель также заявил, что у украинских военных отсутствует устойчивая связь с командованием.

«Связи у них нет. Сидят без ротации по пять, по шесть месяцев, встречали даже восемь месяцев сидел боец ВСУ без связи, питался чем мог, шарился по подвалам и существовал как мог», - пояснил он.

Командир рассказал, что в жилой застройке российские военнослужащие выявляли огневые позиции, минометные расчеты, точки запуска беспилотников и места работы операторов БПЛА. Кроме того, Фенхель заявил, что украинские подразделения предпринимают попытки проникнуть в город, однако они оказываются безуспешными, поскольку воздушное пространство контролируется российскими силами.

Ранее пленный украинский военнослужащий заявил, что подразделение Вооруженных сил Украины, в составе которого он находился в Константиновке, не выводили на ротацию около 80 дней.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.