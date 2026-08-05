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В Госдуме объяснили, чем грозит Apple расследование ФАС

По словам депутата Антона Ткачева, основные последствия коснутся самой компании.
Гоар Хачатурян 05-08-2026 16:02
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Global Look Press

Для обычных пользователей техники Apple дело ФАС против компании ничего не поменяет. В работе устройств, сервисов или операционной системы изменений ожидать не стоит - смартфоны, планшеты и компьютеры продолжат функционировать в штатном режиме. Об этом заявил Zvezdanews первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

«Для тех, кто пользуется техникой Apple, ничего не должно поменяться. Устройства продолжат работать как и раньше», - сказал он.

Если ФАС установит несоблюдение требований антимонопольного законодательства, основные последствия коснутся самой компании, продолжил депутат. Он отметил, что российская правовая база предусматривает административную ответственность за подобные нарушения, и наиболее вероятным итогом разбирательства станет назначение штрафа.

«Что касается последствий для самой Apple - с учетом того, как устроен надзор ФАС, при нарушении законодательства предусмотрен ряд статей КоАП, и, скорее всего, дело закончится штрафом», - объяснил Ткачев.

При этом важно понимать, что подобные дела - это стандартная практика антимонопольного регулирования. Они направлены не на ограничение работы пользователей или запрет продукции, а на обеспечение добросовестной конкуренции на рынке цифровых сервисов и технологий.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против американской компании Apple. Причиной этому стал отказ компании в предустановке мессенджера «Макс» и RuStore.

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