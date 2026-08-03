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ФАС возбудила дело против Apple

Американской компании уже выдавали предупреждение из-за установки по умолчанию иностранного поисковика.
Виктория Стравинская 03-08-2026 17:44
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против американской компании Apple. Об этом говорится на официальном сайте ФАС.

Причиной этому отказ компании в предустановке мессенджера «Макс» и RuStore. До этого ФАС выдала предупреждение Apple из-за установки по умолчанию на устройства иностранной поисковой системы.

«Компания не исполнила предупреждение ФАС России в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений»,- говорится в сообщении службы.

Отмечается, что с 27 июля на гаджетах с операционной системой iOS будет реализована возможность предустановки российской поисковой системы. Она будет доступна в обновленной версии программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что Apple удалила из AppStore VK и принадлежащие компании сервисы. То же самое произошло и с устройствами с операционной системой Android. Известно, что отечественные приложения, удаленные из AppStore и Google Play, но ранее установленные на смартфон, продолжат работать.

#Apple #айфон #ФАС #ios #сервисы #приложения #ФАС России #RuStore #мессенджер «Макс» #предустановка
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