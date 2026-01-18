МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США включили в оборонную стратегию подготовку к российской угрозе

Ядерный арсенал России в новейшей оборонной стратегии США назван крупнейшим в мире.
Ян Брацкий 24-01-2026 04:25
© Фото: defense.gov

В новую оборонную стратегию США включено положение о готовности противостоять России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Пентагона. Обоснований таким опасениям министерство войны не привело.

«Министерство обеспечит, чтобы силы США были готовы к обороне против российских угроз для нашей родины», - говорится в стратегии.

В документе упоминается также, что союзники по НАТО превосходят Россию по «скрытому военному потенциалу». В тоже время Пентагон признает, что официальная Москва располагает крупнейшим арсеналом ядерного оружия.

Обновленный документ также содержит упоминание Китая и Ирана. Курс Вашингтона в отношении первого не предполагает смены режима или открытой борьбы, гласит стратегия. Что касается Тегерана, то Штаты не допустят появления у него ядерного оружия. Особое место в оборонной стратегии занимает Гренландия. Арктический остров в ней признан ключевой территорией, на которую у военных США должен быть гарантированный доступ.

Приоритетом новой стратегии является защита интересов США в Западном полушарии и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. На этом фоне украинский конфликт упомянут лишь в контексте ответственности Европы за его завершение. В Пентагоне заявили, что новая оборонная стратегия не является стратегией изоляции.

#Китай #Россия #сша #Пентагон #Иран #оборонная стратегия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 