В новую оборонную стратегию США включено положение о готовности противостоять России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Пентагона. Обоснований таким опасениям министерство войны не привело.

«Министерство обеспечит, чтобы силы США были готовы к обороне против российских угроз для нашей родины», - говорится в стратегии.

В документе упоминается также, что союзники по НАТО превосходят Россию по «скрытому военному потенциалу». В тоже время Пентагон признает, что официальная Москва располагает крупнейшим арсеналом ядерного оружия.

Обновленный документ также содержит упоминание Китая и Ирана. Курс Вашингтона в отношении первого не предполагает смены режима или открытой борьбы, гласит стратегия. Что касается Тегерана, то Штаты не допустят появления у него ядерного оружия. Особое место в оборонной стратегии занимает Гренландия. Арктический остров в ней признан ключевой территорией, на которую у военных США должен быть гарантированный доступ.

Приоритетом новой стратегии является защита интересов США в Западном полушарии и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. На этом фоне украинский конфликт упомянут лишь в контексте ответственности Европы за его завершение. В Пентагоне заявили, что новая оборонная стратегия не является стратегией изоляции.